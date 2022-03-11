عاجل.. فوز عبدالسند يمامة في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، برئاسة المستشار محمد عبد المعطي، فوز الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا للوفد، بمنصب رئيس الحزب، إذ تقدم «يمامة» على منافسه المستشار بهاء الدين أبو شقة، عقب الانتهاء من عمليات الفرز.

إغلاق اللجان

وكانت كل اللجان أغلقت باب التصويت بعد انتهاء الموعد المحدد في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، الموافق 11 مارس وبدء عملية الفرز، بعد أن شهدت الانتخابات إقبالا كثيفا على مدار اليوم، بكل اللجان وخاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، تحت إشراف قضائي كامل.

تنافس أبو شقة ويمامة على رئاسة حزب الوفد

وجرت اليوم الانتخابات لاختيار رئيس لحزب الوفد لمدة 4 سنوات مقبلة، وخاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس الحالي للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، طلبا من المهندس ياسر قورة، المرشح السابق، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.

يذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 6770 ناخبا، يدلون بأصواتهم في 20 لجنة، منها لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تحت إشراف قضائي كامل، متمثل في هيئة النيابة الإدارية، وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد اطمأنت تماماً على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.