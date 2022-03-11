حنان يوسف تطالب بتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام

شاركت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا في المؤتمر الإقليمي حول المرأة والإعلام ببغداد والذي عُقد مؤخرا في الفترة من 7 – 10 مارس، برعاية منتدى الإعلاميات العراقيات برئاسة الدكتورة نبراس المعموري وعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام تحت عنوان (المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام) وهدف إلى تعزيز دور المرأة في الإعلام والتحديات التي تواجه الإعلاميات في المنطقة العربية.

وخلال جلسات المؤتمر عرضت الدكتورة حنان يوسف رئيسة المنظمة العربية للحوار، نتائج دراستها النقدية حول الصورة النمطية للمرأة في الإعلام واستراتيجيات تصحيحها.

تطور وسائل الاتصال

وقدمت إطلالة عامة على المشهد العربي المعاصر، مشيرة إلى التطور الهائل في وسائط الاتصال والإعلام الحديثة عن طريق استيراد التقنية والتكنولوجيا دون المشاركة في إنتاجها وإبداعها، ورغم ما تحمله من محاسن إلا أنها حملت سلبيات الانفلات الإعلامي وفوضى الفضائيات، وتحول الإعلام العربي لمجرد تجارة سلعية مادية تحت تأثير واقع عربي متعثر ومتخبط وفوضوي.

وأكدت أن الإعلام ما زال يقدم المرأة بصورةً نمطية سلبية والتركيز على الشكل الخارجي لها والتقليل من إنجازاتها رغم كل جهود المرأة وهو ما يعود إلى عدد من التحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتي يجب على المجتمع التضامن لمواجهتها بشكل متكامل.

كما استعرضت عددا من النظريات التي اعتمدت عليها دراسات المرأة كنظرية الاستخدامات والإشباعات ومدخل الإنماء الثقافي والاعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام، ومدخل الإطار الإعلامي وترتيب الأجندة الإعلامية، وغيرها.

وخلص لعدد من المحددات التي تضمن تقديم صورة مثالية وواقعية للمرأة في إطار قيمي منضبط، وطالبت الدكتورة حنان يوسف في كلمتها جميع المؤسسات الإعلامية بتعزيز الصورة الحقيقية لإبراز قيمة المرأة وإنجازاتها الآن في المجتمع والعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها من أجل بناء الإنسان العربي.

وأشادت في نهاية كلمتها بالدور الكبير لنضال المرأة العربية، وبصفة خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة العربية حاليا.

وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم عدد من الإعلاميات المتميزات ومن لهن بصمات مهنية وعملية ومساهمات علمية رائدة، حيث عقد احتفال كبير لتكريم الإعلاميات العربيات الحاصلات على جائزة الشهيدة أطوار بهجت الذي نظمه منتدى الإعلاميات العراقيات برئاسة الدكتورة نبراس المعموري برعاية دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق وبحضور مميز من قبل الناشطات والاعلاميات والشخصيات السياسية من الوزارات والمؤسسات الحكومية في كل من العراق ومصر وفلسطين وتونس والأردن والإمارات والسعودية والسودان ولبنان، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من قبل ناشطين من المجتمع الدولي في كل من السويد وألمانيا وفنلندا وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المختلفة.