وحدة المساواة بين الجنسين تعقد ندوة «الصحة الإنجابية ببني سويف

عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة ببني سويف ندوة تحت عنوان: «الصحة الإنجابية من الناحية الدينية والصحية» بمصنع كريستال للملابس الجاهزة شرق النيل بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ومنطقة وعظ بني سويف الأزهرية، ومديرية الصحة والسكان.

وتهدف الندوة إلى توضيح دور المرأة ومكانتها في الدين الإسلامي مقارنة بما قبل الإسلام، وأهمية تنظيم الأسرة في إنشاء جيل سليم، وجهود الدولة في توفير منظومة صحية تليق بالمواطن المصري، وذلك من أجل نشر الوعي للحفاظ على نسيج المجتمع والمتمثل في الأسرة لأنها النواة الأولى في تربية الأجيال وبناء الوعي بتنظيم الأسرة من منظور ديني وأهمية التنظيم لصحة الأم والطفل.

الندوة تحت رعاية شيخ الأزهر

تم تنظيم الندوة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرئاسة الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ عصام حسني الأمين العام لفرع المنظمة، وتنسيق هالة سيد منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة، بحضور الدكتور عبداللطيف موجه أول منطقة وعظ بني سويف الأزهرية، والدكتورة حنان عبدالفتاح مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، وأم الخير شعبان مدير إدارة وحدة المساواة، وشيرين عبدالخالق مدير مكتب تشغيل بني سويف.

وأكد محمد أنور، مدير المديرية، على أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في ظل مجتمع تسوده المساواة في الحقوق وتمكين المرأة وحمايتها، ودورها البارز في بناء المجتمعات.