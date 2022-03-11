«فولكس فاجن» توقف الطلبات على سياراتها الهجينة الموصولة بالكهرباء

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية توقف الطلبات الجديدة على سياراتها الهجينة الموصولة بالكهرباء أو الـplug-in بسبب توقف الإمدادات الأوكرانية، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الشركة في بيان رسمي، إن سبب التوقف هو تأخر الشحنات المطلوبة من الأسلاك الكهربائية المستخدمة في الضفائر الكهربائية للسيارات من أوكرانيا، إذ تعتمد مجموعة فولكس فاجن الألمانية بأغلب شركاتها على 90% من الأسلاك التي توردها أوكرانيا لها.

وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أوقفت أوكرانيا العمل في هذه المصانع مع تدهور الأمور العامة في التوريدات والتصدير، كما أنها أيضًا أوقفت إنتاج النيكل وهو جزء أساسي في صناعة الرقائق الإلكترونية، والتي خفضت مجموعة فولكس فاجن الألمانية إنتاجها من السيارات بسبب غيابه، وبالتالي افتقارها للرقائق الإلكترونية.

شركات أعلنت عن تخفيض الإنتاج

العديد من شركات السيارات العالمية أعلنت توقف الإنتاج لفترة مؤقتة، مع تخفيض إنتاج السيارات في مصانعها الألمانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في غياب بعض المكونات الأساسية في تصنيع وتجميع السيارات، مثل الرقائق الإلكترونية، والأسلاك التي تستخدم في الضفاير الكهربائية.

ومن أهم الشركات التي تخفيض إنتاجها من السيارات هي شركة أودي الألمانية التي أعلنت عن انخفاض الإنتاج بشكل مؤقت في أغلب المصانع الألمانية، وشركة فولكس فاجن التي أعلنت تخفيض الإنتاج في أغلب مصانعها الألمانية، مع توقف الطلبات الجديدة على السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، كما توقعت ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء إذا استمرت الأزمة.

ارتفاع أسعار السيارات بسبب ارتفاع سعر النيكل

ومن أهم الأسباب التي سترتفع بسببها أسعار السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء، هو ارتفاع أسعار النيكل والذي يستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية الليثيوم أيون، وهي المحرك الأساسي للسيارات الكهربائية، إذ وصل سعر طن النيكل من 48 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بالأمس، بحسب تقرير CNBC.