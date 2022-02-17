«هوندا» تخفض إنتاج السيارات 10%.. و«فولكس فاجن» تخطط للزيادة في 2022

قالت شركة «هوندا موتور»، لإنتاج السيارات، إنّ اثنين من مواقع التصنيع التابعة لها ستعمل بنسبة 90% من طاقتها حتى أوائل مارس بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.

وأكدت شركة صناعة السيارات في بيان لها، اليوم، أنّ مصنع «هوندا سايتاما وسوزوكا»، التابع لها سيشهدان خفض طاقتهما الإنتاجية بنحو 10% على الأقل حتى أوائل الشهر المقبل، متأثرين بنقص الرقائق والاضطرابات الناجمة عن إغلاقات جائحة كورونا.

«فولكس فاجن» تتجاهل «نقص الرقائق» وتخطط لزيادة الإنتاج بحلول النصف الثاني لـ2022

وأعلنت شركة «فولكس فاجن»، الألمانية لإنتاج السيارات، أنها تخطط لزيادة الإنتاج الإجمالي من السيارات في النصف الثاني من عام 2022 على الرغم من نقص الرقائق الإلكترونية الذي من المتوقع أن يستمر هذا العام.

وقالت الشركة الألمانية، في بيان، إنها قد تقرر المكان الذي ستبني فيه مصنعًا جديدًا للسيارات الكهربائية بحلول نهاية مارس المقبل، بعدما قالت العام الماضي إنها ستبني مصنعًا جديدًا للسيارات على أحدث طراز بالقرب من مقرها الرئيسي في فولفسبورج بألمانيا، لرفع مستوى منافستها مع قيام شركة تسلا المنافسة للسيارات الكهربائية ببناء مصنع بالقرب من برلين.

وقال مجلس العمل الخاص بالشركة إن فولكس فاجن أنتجت 330 ألف سيارة أقل مما كان مخططا له في مصنع فولفسبورج، العام الماضي، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، مع خروج أقل من 400 ألف مركبة من خط الإنتاج.

وأضاف «المجلس»: «الأشهر المقبلة ستكون صعبة، لكننا سنواصل لنكون المصنع الرائد لمجموعة فولكس فاجن بأكملها في فولفسبورج، باعتباره المكان الذي حددنا فيه اتجاه الشركة».