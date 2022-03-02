بسبب الأزمة الأوكرانية.. «فولكس فاجن» تعتزم خفض الإنتاج بمصانعها

حذرت شركة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، من خفض الإنتاج في بعض مصانعها، حيث يواجه الموردون المقيمون في أوكرانيا صعوبات في التسليم بعد الغزو الروسي.

وقالت الشركة، في بيان، إنها لن تتمكن على الأرجح من الإنتاج بمصنعها في فولفسبورج، مضيفة أن المصنع سينتج بالفعل أقل اعتباراً من 6 مارس.

تعطيل مؤقت للإنتاج

وقالت المجموعة أيضًا إنها أوقفت مؤقتًا إنتاج السيارات الكهربائية التي تحمل علامة فولكس فاجن في مصانعها في تسفيكاو ودريسدن هذا الأسبوع، ولا يمكنها استبعاد المزيد من تعديلات الإنتاج.

وأكدت أنها ستوقف الإنتاج لبضعة أيام، الأسبوع المقبل، في مصنعين ألمانيين بعد تأخير الحصول على قطع غيار في أوكرانيا، وأن نقص سلسلة التوريد سيؤثر على المصانع في دريسدن وتسفيكاو.

«بورش» تدرس خفض حصتها في «فولكس فاجن»

يأتي ذلك فيما تدرس شركة «بورش» خفض حصتها في «فولكس فاجن» إلى ما يزيد قليلاً على 50% من الأسهم العادية، كطريقة واحدة لتوفير السيولة للشراء في إدراج محتمل في سوق الأسهم.

وبموجب اتفاقية إطارية جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي، ستكون «بورش» قادرة على شراء 25%، بالإضافة إلى سهم عادي واحد في قائمة «بورش إيه جي»، والتي ستكلف حوالي 12 مليار يورو بافتراض تقييم 90 مليارًا.

خطط تمويل قوية

ومن حيث المبدأ، تقول «بورش» إنها تتمتع بإمكانيات تمويلية كبيرة بسبب نسبة حقوق الملكية الممتازة وصافي السيولة الإيجابي، وأنها أعدت خطط تمويل قوية من أجل أن تكون في وضع جيد للاكتتاب العام في سيناريوهات أسعار مختلفة.