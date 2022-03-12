«الإسكان»: طرح 11 محلا وصيدليتين للبيع بمزاد علني في أكتوبر والعبور

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه جرى طرح 11 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمدينتي أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، للبيع بمزاد علني، موضحًا أن كراسات الشروط والمواصفات أتيحت بمقري جهازي المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، في إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة، وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

طرح 4 محال تجارية وصيدلية بأكتوبر الجديدة

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 33 مترًا إلى 100 متر بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ800 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 27/3/2022.

طرح 7 محال تجارية وصيدلية

أما في مدينة العبور الجديدة فأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية المدينة أنه جرى طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 مترًا إلى 40 مترًا بالمركز التجاري رقم 14 بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ 2600 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022.