«العليا للفيروسات»: يجب تطعيم 70% من المواطنين لضمان عدم تعدد موجات كورونا

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الأمل الفترة المقبلة في زيادة نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، للوصول إلى تطعيم نسبة 70% من الفئات المستهدفة، الأمر الذي يمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من المرض وخطورته حال حدوث موجة سادسة لفيروس كورونا.

انكسار موجة فيروس كورونا

وأضاف «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تشهد حاليًا انكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن نسب الاشغالات بمختلف الأماكن المخصّصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في انخفاض عن الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك استعدادات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا، وهناك اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية ولا توجد أي أزمات فيها.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، والالتزام بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية حال ورود رسالة وزارة الصحة بشأنها، مع الالتزام الكامل بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة طوال فترة الوجود خارج المنزل والبقاء به حال الشعور بأي أعراض للمرض.

وفي السياق نفسه، أكّد الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية للتعامل مع المصابين بالمرض والمحجوزين بالمستشفيات.