«الصحة» توجه رسالة لأصحاب المحال التجارية بشأن فيروس كورونا ولقاحاته

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي هذا السياق قدمت مجموعة من الإرشادات والتوجيهات لأصحاب المحال التجارية للحد من انتشار العدوى.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إنه لابد من وضع علامات أرضية داخل المتاجر، ومطالبة العملاء بالالتزام بالتباعد الإجتماعي، وتنظيف اليدين بانتظام، لافتة الى أهمية وضع علامات على واجهات المحلات لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أي من أعراض فيروس كورونا.

حواجز زجاجية أو بلاستيكية في أماكن تحصيل الأموال

وأكدت الوزارة في تقريرها، أهمية وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال أو أماكن التعامل مع العملاء، وكذلك ضرورة تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتنظيم أعداد وطوابير العملاء لتجنب الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، والذي يشهد استقرارا في أعداد الإصابة بالفيروس على مستوى محافظات الجمهورية ومعدلات الوفيات أيضا.

الإسراع في التسجيل بموقع تلقي لقاح كورونا

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز التطعيم من خلال موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتة إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من أجل الوصول الى المستهدف من التطعيم وتوفير كل اللقاحات بالمحال والمولات التجارية.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مشيرة إلى أنها تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات، وأعراض جانبية تزول في غضون يومين لا أكثر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة من المواطنين التواصل معاها من خلال الخطوط الساخنة لها ومناصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.