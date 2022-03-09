مصدر: إعادة تصنيف فيروس كورونا من وباء لمرض عادي بعد الموجة السادسة

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إنّ منظمة الصحة العالمية ستصنف فيروس كورونا بأنه مرض عادي وليس وباء بعد انتهاء الموجة السادسة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك شروط لإعلان المنظمة هذا الأمر، منها تطعيم 70% من المواطنين بكل دولة، وثبات معدل وفيات فيروس كورونا، لتصبح الوفيات الناتجة عنه أقل من وفيات الإنفلونزا الموسمية.

التطعيم في أفريقيا أقل من 30%

وأضاف المصدر، أنّ وفيات فيروس كورونا حتى الآن داخل المستشفيات أعلى من وفيات الأنفلونزا، وهناك مشكلة أخرى فيما يخص نسبة التطعيم في أفريقيا لأنها أقل من 30%، مشيرا إلى التركيز على التوسع في عملية التطعيم بمختلف دول العالم، فاللقاحات تعمل على تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة إلى جانب تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

توفير لقاحات كورونا في مصر

وأوضح المصدر أنّ مصر من أوائل الدول التي عملت على توفير كافة لقاحات كورونا وليس لقاح واحد فقط بل جميع اللقاحات للمواطنين المسافرين لبعض الدول التي وضعت شروطا لدخولها ومنها تلقي لقاحات بعينها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان عملت على تقديم العديد من التسهيلات لتطعيم المواطنين ومنها تسهيل خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا، وتوفير اللقاحات في محطات المترو والسكك الحديدية.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن وكذلك منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على كافة مستجدات فيروس كورونا من خلال المصادر الرسمية.