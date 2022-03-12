نهلة الصعيدي: الأزهر وافق على إنشاء أكاديمية مواهب للطلاب الوافدين

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين الأجانب بالأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، إنّ المركز يقدم العديد من الأنشطة والمسابقات والفعاليات، مثل مسابقة مواهب وقدرات تحت عنوان «تنمية واستدامة»، وكانت في العام الماضي تحت شعار «تنوع وتعايش»، إذ أن الأزهر لديه طلاب وافدين من 137 دولة.

الأزهر: المسابقة جاءت في 16 فرعا كان أولها القرآن الكريم

وأضافت نهلة الصعيدي، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «المسابقة جاءت في 16 فرعا كان أولها القرآن الكريم، بالإضافة إلى مسابقات في الشعر والخطابة وفنون الكتابة والمقال والقصة والرواية والتصوير الفوتوغرافي، والرسم والزخرفة والأشغال اليدوية وبراعة التحدث باللغات الأجنبية والترجمة وغيرها من السابقات».

الأزهر: نظمنا كأس الأزهر للوافدين وضم 6 بطولات

وتابعت: «نظمنا أيضا كأس الأزهر للوافدين، وضم 6 بطولات مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد، وأدركنا أن طلابنا موهوبون للغاية، وتقدمنا بطلب لفضيلة الإمام الأكبر بإنشاء أكاديمية مواهب وقدرات للطلاب الوافدين، وتمت الموافقة عليها، ونبدأ العمل في الفروع قريبا، لأن منهم من هم موهوبون لكنهم في حاجة إلى صقلها».