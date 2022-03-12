علي الحجار: قراءة القرآن ساعدتني في الغناء.. وأنا معتمد من الأزهر

قال الفنان علي الحجار، إنه ورث عن والده الرسم والفن التشكيلي وحب القراءة والاطلاع، وكان لوالديه بالغ الأثر في تشكيل وعيه الثقافي منذ الصغر.

ورثت من أبويا الفن التشكيلي والرسم

وأضاف علي الحجار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد: «أبويا كان رجل بيفهم أوي، وكان رسام وورثت عنه الفن التشكيلي والرسم، ولما وعيت على الدنيا لقيته هو وأمي في أيديهما كتاب، وثقفوني كويس وحفظوني القرآن».

وأكد الحجار، حصوله على شهادة الاعتماد من الأزهر الشريف كقارئ للقرآن منذ 2006، وأسهمت قراءته للقرآن في تحسين ثقافته وطريقة نطقه للحروف، ما انعكس إيجابيا على ممارسته الغناء.

سبب ظهوره النادر في أعياد الميلاد

وعن أصدقائه قال علي الحجار إنه يستفيد منهم لأنهم أكثر منه وعيا وثقافة وإدراكا للأمور ولا يلجأ إلى صداقة الأقل منه علما حتى يظهر بشكل العارف والخبير بينهم، مشيرا إلى أنه يعتمد على معايير في اختيار الأصدقاء.

فيه فنانة بتعمل عيد ميلادها 6 مرات في السنة

وبشأن ظهوره النادر في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، قال الحجار: «الواحد بيتعزم كتير على عيد ميلاد الفنانة اللي بتعمل عيد ميلادها 5 أو 6 مرات في السنة، عشان المنتج بيجي والمخرج بيجي وبيبقى فيه استفادة، ولما جربت الحاجات دي لقيت نفسي مش لايق على الموضوع وببوظ الدينا، فقلت آخدها من قاصرها وخليني مع أصحابي اللي من برة الوسط الفني».

وأحيا الفنان علي الحجار، حفلا غنائيا اليوم، على هامش فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، في دورته الأولى التي تقام في سوهاج، وبدأ الحفل بأغنية المال والبنون، وقدم لجمهوره مجموعة من أغانية القديمة والحديثة.