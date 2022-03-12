الهجرة والتعليم العالي يعلنان ميعاد تلقي أوراق العائدين من أوكرانيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصًا على مستقبل الطلاب.

الوزيرة: القيادة السياسية حريصة على توفيق أوضاع الطلاب

وأكدت «مكرم» حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين، سيبدأ الاثنين المقبل 14 مارس، بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، ممن سجلوا عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، لافتة إلى أن رابط استمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا، هو كالتالي: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، وجواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

فحص الأوراق بحضور مندوب الجامعات الخاصة والأهلية

وأضافت وزيرة الهجرة أن تسلم وفحص الأوراق سيجري بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميًا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى الثالثة عصرًا يوميًا.

وأوضحت الوزيرة أن الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، تشمل معلومات وتفاصيل الطلاب مثل: «السنة الدراسية - التخصص - مكان الإقامة، إلخ»، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل أكثر من 2000 طالب بياناتهم، وجرى موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويجري التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

عبدالغفار: مستمرون في التنسيق لمساعدة الطلبة

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة، لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وبما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح «عبدالغفار» أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، ويمكن الاطلاع والتعرف عليها عبر الرابط التالي: .https://www.cpnu-admission.edu.eg/

كما أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة.

الاستعداد لاتخاذ الإجراءات التنفيذية

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جار الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسوف تُعلن مواعيد الاختبارات تباعًا في بيانات إعلامية، أما الطلاب في غير هذه التخصصات سوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم.

مجلس الوزراء يوافق على ما وصلت إليه وزارة التعليم العالي

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على النتائج التي انتهت إليها لجنة وزارة التعليم العالي المعنية بدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير الماضي في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

الضوابط والشروط

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيجري الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يجري تحويل الطلاب إليها، ويخضع الطالب لاختبار في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي، لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيمكن اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

إثبات القيد في جامعة أوكرانية

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدمًا.

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي قُبل تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات، ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعي 2021/2022، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليًا.

يأتي هذا بالإضافة إلى الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والمتمثلة في أن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وأن يُقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم، وفي حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية، هذا، ويُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 2018، والجامعات التي جرى إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية، وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات.