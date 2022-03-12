«الهجرة»: تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، خلال فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تحمل عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، والمقرر انطلاقها يومي 27-28 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التكريم بسبب تعاونه مع وزارة الهجرة في عدد من البرامج

وقالت «مكرم» إن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» سيشهد تكريم اسم رجل الأعمال المصري الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، تقديرًا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، وكذلك لإسهاماته وتعاونه الوطيد مع وزارة الهجرة في عدد من البرامج؛ خاصة في العمل على سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وكان مؤمنًا بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات وخاصة في المجال الصناعي.

ترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج

وأضافت أن الراحل له إسهامات كثيرة، فضلًا عن التعاون والشراكات الممتدة مع الجامعة البريطانية في مصر هذا الصرح التعليمي الكبير، الذي انشأه «خميس»، والتعاون في العديد من المبادرات، وكان منها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، من خلال الاستفادة من الجانب الأكاديمي والبحثي للجامعة البريطانية ودورها في المجتمع.

أحد رموز الصناعة في مصر

وأكدت أن رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس يعد أحد رموز قطاع الصناعة، وساهم على مدى سنوات طويلة في دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة، وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا في كافة الأسواق العالمية.