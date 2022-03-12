موعد انطلاق معارض «أهلاً رمضان» بالقليوبية وخط ساخن للشكاوى

أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان، حيث تقرر انطلاق سلسلة معارض «أهلاً رمضان» بمدن وأحياء المحافظة، اعتباراً من الأسبوع الجاري، وجرى تحديد أماكن هذه المعارض في المناطق الحيوية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة والوحدات المحلية ومجالس المدن.

مضاعفة كميات السلع الغذائية

وقال اللواء عبد الحميد الجهان، محافظ القليوبية، في تصريحات له اليوم السبت، إن معارض «أهلاً رمضان» ستوفر كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، بهدف مكافحة غلاء الأسعار وتلاعب بعض التجار، مشيراً إلى أنه سيتم ضخ كميات إضافية من كافة السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، وضبط حركة الأسواق.

وأضاف محافظ القليوبية أن المعارض بها كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم، من الياميش وجميع السلع الرمضانية والسلع الأساسية، والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، إضافة إلى الخضروات والفاكهة.

ضبط الأسعار بالأسواق

وكلف المحافظ مديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات، والتصدي لمحاولات التلاعب في الإسعار والممارسات الاحتكارية.

أرقام الخط الساخن للشكاوى

في سياق متصل، شكلت محافظة القليوبية غرفة عمليات مركزية لمتابعة حالة الأسواق، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري، ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان».

وكلف المحافظ بإعداد تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة، مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والدواجن والسلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، مع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع، وضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأعلنت محافظة القليوبية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لاستقبال شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع، عبر الخط الساخن 114، أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 - 01002782373 وذلك على مدار 24 ساعة.