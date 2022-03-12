الإعلامية منى عبدالغني تنقل للمستشفى بعد تعرضها لحادث سير

تعرضت الإعلامية منى عبدالغني لحادث سير أثناء تواجدها على طريق العودة لمنزلها، تسبب في نقلها إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة ومعرفة مدى الإصابة.

وعن الحادث قالت منى عبدالغني فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تعرضت لحادث سير، مساء أمس الجمعة، وذلك أثناء عودتها لمنزلها، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها مما تسبب في دخول السيارة في جدار خرساني.

منى عبد الغني تتعرض لحادث سير

وكشفت منى عبد الغني أنه تم نقلها إلى المستشفي وبعد إجراء بعض الفحوصات اكتشفت إصابتها بكسر في ضلعين بالإضافة إلى بعض الكدمات والخدوش التي ستحتاج إلى أكثر من أسبوعين للشفاء منها، وأنها تجري عددا آخر من الفحوصات اليوم للاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل.

أما عن موعد خروجها من المستشفى فقالت عبدالغني إنها لا تعرف حتى الآن وتنتظر نتيجة الفحوصات المتبقية لتحديد هذا الأمر.