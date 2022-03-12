عاجل.. حريق في منزل أسرة الفنان نور محمود وحماته فى العناية المركزة

تعرض منزل والدة زوجة الفنان نور محمود لحريق كبير وكشفت عن هذا الأمر زوجته الصحفية نانسي عبد المنعم، من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك.

حريق في منزل أسرة الفنان نور محمود

وكتبت زوجة الفنان نور محمود قائلة: «اللهم أجرنا فى مصيبتنا، حريق كبير فى بيت أمي، وهي فى الرعاية محجوزة وكلنا مصابين، الرجاء الدعاء لأمي ولنا بالشفاء بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون نسألكم الدعاء الحمدلله قدر الله وما شاء فعل».