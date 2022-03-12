لمرضى القلب في رمضان.. ابتعدوا عن منتجان الألبان والحليب كامل الدسم

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات المتعلقة على الخط الساخن لها 105 المتعلقة بمرضى القلب في رمضان، والنصائح التي تقدمها الوزارة لمرضى القلب في رمضان، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وتغير الثقافة الصحية للمواطن وفقا لرؤية أهداف التنمية المستدامة 2030.

نصائح لمرضى القلب في رمضان

وقالت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، إنه على مرضى القلب المتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج والالتزام التام بالنصائح التي يقرها الطبيب والمتعلقة بمواعيد الأدوية في حالة السماح بالصيام، وفقا لرأي الطبيب المعالج والحالة الصحية لمرضى القلب.

وتابعت مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، أنه يجب على مرضى القلب قبل قدوم شهر رمضان الكريم القيام بإجراء مجموعة الفحوصات الطبية الهامة أولا، وفي حالة الصيام لابد من الإكثار من تناول السوائل بمعدل من 8 أكواب إلى عشرة أكواب يوميا.

كيف يصوم مرضى القلب؟

ونصحت الوزارة ممثلة في المبادرة مرضى القلب في رمضان، بالابتعاد عن الشاي والمشروبات الغذائية، لافتة إلى أهمية تقسيم وجبة الإفطار حتى لا يتم إجهاد القلب، مشيرة إلى أهمية الرياضة، خاصة المشي بعد الإفطار لتحفيز الدورة الدموية والحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

وعن الطعام الصحي لمرضى القلب في شهر رمضان، قالت الوزارة إنه لابد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، موضحة أهمية استبدال المنتجات الأجبان والحليب الكامل الدسم بالمنتجات قليلة الدسم.

الطعام الصحي لمرضى القلب

وأكدت على أهمية تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي، وتجنب تناول الموالح والحلويات والاستبدال بالفواكه، كما يتم استبدال السمن والاعتماد على الزيون النباتية، ضاربة بمثال استخدام زيت الزيتون، والذي يعمل على تقليل الإصابة بالجلطات القلبية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستمرار متابعة الوزارة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مجموعة من الإرشادات والروشتات العلاجية التي تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة كل المستجدات.