أعراض مرض القلب عند الأطفال: صعوبة التنفس وفقدان الوعي الأبرز

قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، إن أعراض مرض القلب عند الأطفال تختلف حسب المرحلة العمرية لدى الأطفال من الرضيع وحديثي الولادة حتى عشر سنوات، وهناك العديد من الأعراض التي يمكن ملاحظتها على الأطفال وعندها يجب الذهاب مباشرة إلى الطبيب لتشخيص حالة الطفل.

أعراض مرض القلب عند الأطفال

وأضاف أشرف رضا في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض مرض القلب عند الأطفال خاصة حديثي الولادة حتى عمر خمس سنوات هناك بعض الأعراض التي تظهر عليهم وعندها يجب الذهاب إلى الطبيب المختص للاستشارة ومعالجة الأمر وفقا لما تناسب مع خطورة الحالة ومن هذه الأعراض «صعوبة التنفس عند الرضاعة، والتعرق الشديد عند الرضاعة، وتحول لون اللسان أو اللثة إلى اللون الأزرق، وفقدان الوعي».

صعوبة التنفس عند ممارسة النشاط الرياضي البسيط

وتابع أن هناك العديد من أعراض مرض القلب عند الأطفال وقد تتشابه هذه الأعراض مع الأعراض التي تظهر عند حديثي الولادة وفقا لسن الطفل، وهذه الأعراض تكون ظاهرية ويجب على الوالدين الذهاب بالطفل مباشرة للطبيب، ومن هذه الأعراض «عدم القدرة على مواكبة الأطفال الاخرين جسديا، صعوبة التنفس عند ممارسة النشاط الرياضي البسيط، التعرق عند ممارسة أي نشاط بدني، تحول لون الفم إلى الأزرق، فقدان الوعي».

وأوضح، يعتمد علاج مرض القلب عد الأطفال بحسب المسبب له، وحيث إن أسباب أمراض القلب كثيرة؛ لذا تتعدد اختيارات العلاج ما بين الأدوية أو القسطرة أو الجراحة، حتى زرع القلب، وبحسب الحالة يكون العلاج.

علاج أمراض القلب عند الأطفال

وعدّد الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض القلب عن الأطفال ومنها:

العيب الخلقي القلبي

يعالج بإجراء القسطرة أو الأدوية وفي بعض الحالات الشديد يعالج.

علاج اعتلال عضلة القلب

علاج أمراض القلب واعتلال عضلة القلب تتعلق بنوع اعتلال العضلة ودرجة خطورته.

علاجات مرض القلب المرتبط بالصمامات

تختلف طبقا لنوع الصمام المصاب ودرجة الخطورة، ولكنها تشمل بصفة عامة الأدوية، والجراحة بواسطة البالون، والإصلاح والترميم أو استبدال الصمام.