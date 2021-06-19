استشاري يكشف أعراض مرض القلب عند الأطفال .. «منها عدم زيادة الوزن»

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب قصر العيني، إن بعض الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية في القلب قد لا تظهر عليهم أي أعراض، «مش كل العيوب بتظهر لما الطفل بيتولد، لكن لما وزن الطفل بيزيد أحيانًا يظهر العيب ده أو مع زيادة السن»، كما أنه بعد ظهور الأعراض الخلقية في القلب، يتم العمل على علاج هذا الأمر بالأدوية إذا كان ممكنًا، وفي حال صعوبة هذا الأمر يتم التدخل الجراحي، ذلك خلال حواره في برنامج «شارع القلب»، المذاع على قناة «الحدث اليوم».

وأضاف «الوكيل»، أن ضيق الشريان الأورطي خطير للغاية، لأنه يحرم الكلى والكبد من الدم، ويرفع ضغط الدم بصورة كبيرة، وهذا قد يؤثر على نمو المخ، كما أن التشوهات الخلقية في قلب الأطفال تعني وجود تغيرات تشريحية في القلب، وتحدث بنسبة 1% من كل الأطفال المولدين، ومن يحتاج إلى تدخل جراحي للعلاج 1 في الـ10 آلاف، مؤكدًا أن معدل ضربات القلب لدى الطفل يكون أعلى من الشخص البالغ.

وأردف «الوكيل»، أن وجود عيب خلقي في الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى ينبأ بحدوث عيب آخر في الأسرة، وهناك إمكانية لتشخيص عيوب القلب من خلال الموجات الصوتية أثناء الحمل، وأحيانًا يتم التدخل بشكل مبكرًا للغاية إذا أمكن، مشيرًا إلى أن إصلاح عيوب القلب بنسبة 80% تكون جيدة، وتؤدي إلى الحياة بشكل طبيعي، ولا يتناولون أي علاج بعد الجراحة، كما أن هناك علامة مهمة تدل على وجود مشكلة في القلب لدى الطفل.

وأوضح طبيب القلب أن هذه العلامات تتمثل في ميل لون الطفل إلى اللون الأزرق، «لون الطفل بيكون أزرق، وهذا يعني إصابة الطفل بمشكلة كبيرة في القلب أو الرئة»، كما أن عدم زيادة وزن الطفل بشكل طبيعي أو قلة النشاط قد تكون علامة على الإصابة بعيب في القلب، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لإجراء جراحة القلب في أول يوم في الحياة، وهذا الأمر خاص بالأطفال الذين يعانون من انعكاسات الشريان الكبرى أو الأطفال الذين يعانون من ضيق في الشريان الأورطي.

وأكد استشاري جراحة القلب بكلية طب قصر العيني، أن تحديد موعد إجراء العملية مرتبط بمدى إمكانية استمرار الطفل على قيد الحياة مع عدم إجراء العملية، موضحًا أن جراحات قلب الأطفال معقدة عن الكبار، خاصة وأن الطفل وزنه صغير، وأجهزته غير كاملة النمو، وهذا في حاجة إلى خبرة وتجهيزات أكبر عن العادي، كما أن مشكلة إجراء جراحة القلب لدى الكبار تتمثل في وجود ضغط كبير من العائلة، خلاف أن هذا الشخص في الغالب يكون لديه مشاكل في الكثير من الأجهزة الأخرى، وهذا يصعب العملية إلى حد ما.