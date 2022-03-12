«الصحة» تكشف سبب عدم إصدار بيان كورونا اليومي وتزف بشرى للمواطنين

علَّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تحويل بيان كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن القرار صدر بعد متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا على مدار 3 أسابيع متتالية، معلنا أنه تم تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40 % واستقرار معدلات الوفيات.

أسباب عدم ظهور البيان الخاص بـ كورونا بشكل يومي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، البيان المتعلق بمستجدات فيروس كورونا سيصدر كل أول أسبوع «يوم السبت»، وسيتم شرح كل مستجدات الفيروس المتعلقة بالإصابات والوفيات والمتعافين وكذلك الإجراءات الجديدة الخاصة بالحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك توقعات باستمرار تسجيل اصابات منخفضة الفترة المقبلة، مشيرا إلى الحرص الشديد من قبل الدولة على التوسعات في عملية التطعيمات بلقاح كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس.

موقع لقاح كورونا

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة حجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، لافتا إلى أن التطعيم أصبح يتم في غضون 24 ساعة، وتوفير كل اللقاحات، محذرا المواطنين من التهاون في الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لدورها الكبير في تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.