لمرضى السكر في رمضان.. «الصحة» تقدم روشتة علاجية وأطعمة يجب تناولها

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وقدمت وزارة الصحة والسكان لمرضي السكر في رمضان مجموعة من النصائح المهمة، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

نصائح لمرضى السكر في رمضان

ودعت الصحة فى تقرير رسمي لها مرضى السكر فى رمضان، ضرورة توخي الحذر الشديد، والمتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج على الحالة، مع أهمية قياس مستوى السكر على مدار اليوم خاصة بعد العصر، وأيضًا بعد صلاة التراويح، مع ضرورة شرب المياه حتى لا يشعر مريض السكر بالعطش، خلال هذه الفترة وهى فترة الصيام.

الأكل الصحي لمرضى السكري في رمضان

وأضافت الوزارة أنه لابد من اتباع نظام غذائي سليم، مثل تناول الكربوهيدات سريعة الامتصاص، مع تناول الأطعمة التى تحتوي على الألياف لمد الجسم بالطاقة المناسبة لهم، مطالبة مرضى السكر بتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض السكر خلال فترة الصيام طيلة اليوم.

كما حذرت وزارة «الصحة» مرضي السكر، من تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية، وإمكانية استبدالها بمشروبات منخفضة السكر، مع تجنب الأطعمة التى تحتوى على السمن، والزبد، وأي أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وعن النظام الغذائي السليم، أشارت الوزارة، إلى إمكانية تناول كميات كبيرة من السلطة والخضروات، لأنها صحية، وتحتوي على عدة سعرات منخفضة، مطالبة مرضى السكر بالبعد عن الجفاف خلال فترة الصيام، وتجنب التوابل لأنها تعمل على زيادة العطش.

علاج السكر في رمضان

وعن علاج السكر فى رمضان، قالت الوزارة، إنه يجب المتابعة مع الطبيب المختص، وتحديد الأدوية التى يجب أن يسير عليها الفرد، ومنها الأنسولين، أو الأدية المخفضة للسكر، مشيرًا إلى فوائد الصيام لمرض السكر، إذ أنه يعمل على خسارة الوزن، والتخلص من الدهون المتراكمة.