كل ما تريد معرفته عن محطة إنتاج شتلات القصب بأسوان.. الأولى من نوعها

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لافتتاح مشروع محطة كوم إمبو لإنتاج شتلات القصب، وذلك في ضوء خطة للتوسع في زراعة القصب بالشتلات، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية العام الماضي 2021، خلال زيارته لمحافظة أسوان فيما عرف بأسبوع الصعيد بالتوسع في إنتاج شتلات القصب، كبديل عن زراعته بالعقل، والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة، وكذلك يزيد الإنتاجية، ونستعرض في النقاط التالية أهم المعلومات عن المحطة.

أهم المعلومات عن المحطة

- ‏الهدف من إنشاء المحطة النهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات.

- محطة كوم إمبو لإنتاج شتلات قصب السكر هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر.

- يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.

- المحطة تقع على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم إمبو.

- تكلفة المحطة 120 مليون جنيه.

- طاقة إنتاج المحطة 15 مليون شتلة لمواسم «غرس ربيعي وخريفي».

- تكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين.

- يمول المحطة وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد.

- يستخدم في المحطة الأساليب الحديثة في الري.

- زراعة الري بالشتلات يزيد الإنتاجية ويساهم في خفض تكاليف الإنتاج.

- زراعة القصب بالشتلات يحقق مردود اقتصادي إيجابى للمزراعين.

- الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل.

- المحطة نموذج يحتذى للقطاع الخاص وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض.

- تهدف الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر باعتباره السلعة الاستراتيجية الهامة.

- تقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وقبل بداية الموسم الجديد لزراعة القصب في مايو المقبل.

- تقوم هيئة تنمية الصعيد بإنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين.