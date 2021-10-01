وفد من «الزراعة» يتفقد إنتاج شتلات قصب السكر ومكافحة دودة الحشد بأسوان

زار وفد علمي وفني برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، محافظة أسوان لبحث ما تم إنجازه من خطة تحويل نظام زراعة قصب السكر إلى نظام الشتلات، ومتابعة حالة دودة الحشد، ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة والمحطات البحثية، وتطوير نظم الري إلى أنظمة الري الحديث، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتكليف من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الوفد قام بزيارة محطة إنتاج شتلات قصب السكر في كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتي تستهدف إنتاج 15 مليون شتلة قصب سنويا، لتلبية احتياجات إعادة تأهيل زراعات القصب في المحافظة، والوقوف على مشاكل المزارعين لدعم هذه المنظومة لزيادة عائد منتجي قصب السكر من المحصول.

فوائد الزراعة بشتلات قصب السكر

وأضاف أن الزراعة بالشتلات ستؤدي إلى تخفيض كميات القصب العيدان المستهلكة كتقاوي، كما أن تكلفة الزراعة الآلية بالشتلات ستخفض تكاليف الزراعة العادية اليدوية، وتسهم في ترشيد المياه.

وفيما يتعلق بحالة دودة الحشد الخريفية، أكد «سليمان»، أن الوفد تفقد حالة الزراعات المتضررة من «دودة الحشد»، والتأكيد على أهمية توعية المزارعين بالطرق الفنية والعلمية لاحتواء الآفة والسيطرة عليها، وفقا للتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.

مصر سيطرت على دودة الحشد

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر تعد أحد البلدان النموذجية التي نجحت في السيطرة حتى الآن، على مخاطر آفة دودة الحشد خلال السنوات القليلة الماضية، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الفنية والوزارات في المحافظات، مشددا على أن تكليفات وزير الزراعة تشمل المتابعة المستمرة لحالة دودة الحشد والتنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة في إطار العمل الجماعي، وليس بمنطق الجزر المنعزلة لتحقيق النجاح المنشود.

من جانبه قال المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، أن الوفد قام بتفقد محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة، للوقوف على الوضع الحالي للأصول المملوكة للدولة لضمان أعلى كفاءة اقتصادية تخدم الزراعة وخطط الدولة المصرية، كما تفقد الوفد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلى الري الحديث.