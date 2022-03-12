وفد من «التخطيط» وبنك الاستثمار يتابعان تنفيذ المشروعات في محافظة قنا

أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي زيارة ميدانية إلى محافظة قنا للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 بالمحافظة.

والتقى الوفد باللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة والمسؤولين بالمحافظة لبحث موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها بخطة العام المالي الحالي.

«السعيد» تؤكد أهمية المتابعة الميدانية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المتابعة الميدانية والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات على أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة.

وأشارت «السعيد» إلى أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين أطياف الـمُجتمع والأقاليم كافة؛ هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.

مغيب: هدف الجولات متابعة المشروعات على أرض الواقع

من جانبها أشارت الدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة إلى أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التي تأتي بهدف متابعة ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظتهم.

وشملت الزيارة متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وتطوير كورنيش النيل بمركز قنا، ومشروعات مجازر آلية بمراكز قوص وقفط ونقاده، ومشروع إنتاج بيوجاز من مخلفات المواشي، ومحطات صرف ورفع وشبكات انحدار لقرى بمراكز مختلفة، ونقاط الإطفاء، بالإضافة إلى زيارة مشروعات كوبري الرياح، وتطوير موقف قنا العمومي، والمناطق الصناعية بمراكز مختلفة.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي، ومحمد رشاد، مدير عام بالقطاع، وأشرف محمود، كبير أخصائيين بالقطاع، ومحمد سعد، أخصائي أول، كما ترأس وفد بنك الاستثمار القومي؛ سيد زكريا، وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية، وأحمد فرج، مستشار بقطاع الإدارة المحلية، وسعيد سيد، مدير عام تمويل مشروعات مديريات الخدمات، وأحمد سليط، أخصائي متابعة عامة.