«التخطيط» تستقبل وفد ديوان الخدمة المدنية بالكويت للاطلاع على التجربة المصرية

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وفدًا من ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإدارة الإستراتيجية، وذلك على هامش فعاليات البرنامج التدريبي «قيادة التخطيط الإستراتيجي في القطاع العام» لـ11 متدربا من ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت.

وأوضح المهندس خالد مصطفى، أن اللقاء جاء في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة التخطيط في قيادة جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الإشراف على وضع خطط للدولة تتسق ورؤية مصر 2030 على المستويين الإستراتيجي والتنفيذي، وفي ظل تضافر الجهود الإقليمية والمؤسسية لتبادل الخبرات في مجال الإدارة الإستراتيجية، مؤكده على ارتباط الوزارة بروابط تعاون وثيقة وأهمها مجال التميز الحكومي على المستوى العربي.

دور الإدارة يتسق مع رؤية 2030

واستعرض مصطفى تجربة الوزارة في مجال التخطيط الإستراتيجي ونشأة الإدارة الإستراتيجية، وما تضطلع به من مهام، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الإدارة في تحقيق رؤية الوزارة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

وأوضح مصطفى أن الحاجة إلى إصدار أدلة تتمثل في إمكانية الرجوع لها عند الحاجة، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة المؤسسية للوزارة، مع توحيد المفاهيم والمصطلحات وضمان وجود لغة واحدة، فضلًا عن ضمان التزام العاملين بدورة العمل والخطوات والاطار الزمني المحدد بالأدلة، إلى جانب كونها وثيقة حية يتم تحديثها باستمرار لضمان اتساقها مع المتغيرات وأفضل الممارسات العالمية.

وحول إصدارات الإدارة الإستراتيجية أشار مصطفى إلى دليل الإدارة الإستراتيجية، الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الإستراتيجية، دليل اختيار مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي، دليل إدارة المشروعات والبرامج والأداء.

وخلال اللقاء استعرض فريق عمل الإدارة الإستراتيجية بالوزارة ماهية الإدارة الإستراتيجية والتخطيط والسياسات، إدارة المشروعات والبرامج والأداء، المتابعـة والتقييـم.

وأوضح فريق العمل أن إدارة المشروعات والبرامج والأداء تساعد، من خلال عملياتها وإجراءاتها، قادة الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة على تنفيذ ما تم وضعه ضمن الخطة الاستراتيجية من رؤية مستقبلية وغايات وأهداف استراتيجية وتحقيق تلك الرؤية بما يحقق مهام الوحدة في إطار الروية العامة للدولة رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال تطبيق أفضل المنهجيات والممارسات لإدارة ومتابعة المبادرات والمشروعات والبرامج، والتي تضع أساسًا سليمًا لوحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية وقيادة التغيير والتحول.

كما شهد اللقاء التعريف بإصدارات الإدارة الإستراتيجيـة والأدلة الاسترشادية لعملية الإدارة الاستراتيجية والمتاحة على الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط الإلكتروني https://bit.ly/3huvOLN