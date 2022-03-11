التخطيط: 313 مشروعا تنمويا بالإسكندرية.. واستثمارات بـ 26 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 313 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 تبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 44,4% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 12,44 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 47,8%، يليه قطاع البترول بقيمة 3,9 مليار جنيه بنسبة 15%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3,2 مليار جنيه بنسبة 12,3%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,95 مليار جنيه بنسبة 11,3%، وقطاع التنمية المحلية 1,25 مليار جنيه بنسبة 4,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة 8,8%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,39 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 54 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 100 مشروعًا في توجيه نحو 200 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق ورصف الطرق والشوارع ورفع كفاءة الكورنيش، إلى جانب توجيه 139 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة الكهرباء، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا منها إحلال وتجديد مباني الجامعة الأهلية بالاسكندرية ببرج العرب، واستكمال الجامعة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، إلى جانب إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بالمحافظة، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ 9 مشروعات منها تطوير ميناء الاسكندرية، إعادة تأهيل ترام الرمل محطة فيكتوريا/المنشية، تطوير الرياح البحيري/ترعة النوبارية.