«البيئة»: رسوم النظافة الجديدة لم تُطبق حتى الآن

كشف الدكتور ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة إن رسوم النظافة الجديدة والتي أعلن عنها مع نشر اللائحة التنفيذية لمنظومة المخلفات الجديدة بالجريدة الرسمية، لم يتم تطبيقها حتى الآن، نافيا ما نشر عن تطبيق الرسوم الجديدة في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

جهة دفع موحدة ورسوم أقل

وقال «محجوب» في تصريحات لـ«الوطن»: «إن اللائحة لم تحدد الشرائح والنطاق الجغرافي ولكن وضعت الأسس والقواعد المنظمة لعملية الدفع والتي ستراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ولن تزيد عن ما يتم دفعه بالفعل في منظومة المخلفات القديمة إن لم تكن أقل بالفعل عن ما يتم دفعه».

وتابع: «وعلى العكس مما يروجه البعض من أن المنظومة الجديدة ستشكل عبئا على المواطن، ستنهي المنظومة الجديدة مشكلة الازدواجية التي كنا نعاني منها حيث كان يتم تحصيل الرسوم مرتين أحداهما على فاتورة الكهرباء والأخرى من مقدم الخدمة».

وقال مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة سيتم توحيد جهة الدفع ولن يدفع المواطن لأكثر من جهة نظير خدمة جمع المخلفات وستم توظيف تلك الرسوم في دعم المنظومة وسيشعر المواطن بمردود تلك الخدمة في صورة خدمات حقيقية في الشارع وبالعقارات السكنية ستصل لكل القرى والنجوع للمرة الأولى وستنهي أزمة المخلفات بلارجعة.

مليون فرصة عمل جديدة

وأوضج: «لضمان استدامة الموارد المالية لتلك المنظومة التي يديرها القطاع الخاص والمجتمع المدني وتتحمل الدولة الجزء الاكبر منها في صورة بنية تحتية قوية وحوافز تمويلية وفنية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وللمرة الأولى سيتم دمج القطاع غير الرسمي من عمال الجمع والفرز وإعادة التدوير وستوفر لهم الدولة غطاء تأميني واجتماعي وستوفر تلك المنظومة مليون فرصة عمل للشباب العامل في المنظومة ومؤسسي الشركات».