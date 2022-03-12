تكريم الناقد طارق الشناوي في مهرجان فاتن حمامة بباريس بدورته المقبلة

قرر مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور، تكريم الناقد الكبير طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري بالدورة المقبلة في باريس، والمقرر إقامتها في مايو المقبل.

ويكرم المهرجان الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، الذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.

وأكدت المنتجة ماجي أنور، في بيان: « النقاد لهم دور كبير في الفن، ودرع الكاتب المصري أقيم خصيصا لتكريم النقاد والكتاب»، مؤكدة أن طارق الشناوي ناقد كبير وله تاريخ مهم في عالم النقد.

وتابعت: «أن دور الموزع أنطوان هام ولا بد من تسليط الضوء وتكريم الرموز التي قدمت بصمات مهمة في تاريخنا الفني».

فيلم وثائقي عن حياة أنطوان زند

ويعرض المهرجان حصريا لجمهور المهرجان، ولأول مرة عالميا، فيلمًا وثائقيًا عن حياة أنطوان زند ومسيرته المهنية كموزع، كما يتناول الفيلم تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر 50 عامًا، الفيلم إنتاج ماجي أنور، هشام سليم ، ماجيكا هاوس.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة.

وسيتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس.

احتفالية «الإله حتحور»

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مر احتفالية باسم «الإله حتحور».

الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب والموسيقى ويتم تقديم الاحتفالية ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرًا وأن الماضي يسلم الحاضر.

يذكر أن مهرجان فاتن حمامة هو أول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات وأمراء من العائلة الملكية البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.