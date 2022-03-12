بالصور.. إغلاق مسجد الحسين بسبب أعمال الترميم

أغلق مجلس إدارة مسجد الحسين اليوم، المسجد بسبب أعمال الترميم التي تتم خلال الفترة الحالية داخل مسجد الحسين، حيث تم الانتهاء من عمليات الترميم للمسجد من الخارج ويتم اليوم أعمال الترميم من الداخل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية بالصور، غلق مسجد الحسين نتيجة عمليات الترميم للمسجد من الداخل بعد الانتهاء من الخارج.

أعمال الترميم لن تستمر مدة طويلة

وحسبما أعلنه عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حول الوقت المحدد لغلق مسجد الحسين بهدف الترميم، أكد أن أعمال الترميم لن تستمر مدة طويلة، لكن قد يكون هناك غلق كامل للمسجد خلال شهر رمضان للانتهاء من أعمال الترميم التي تتم على قدم وساق للانتهاء منه.

ويعد مسجد الحسين واحدا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما في الأوقات المحببة ومنها شهر رمضان الذي يأتي بعد أيام قليلة.

وحسب كتاب تاريخ العمارة الاسلامية، فإن مسجد الحسين قد تم بناؤه في خلافة الخليفة الفاطمي الفائز بنصر الله سنة 1154م، وأشرف على البناء الوزير الصالح طلائع، ليدفن فيه رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، بعد نقله من عسقلان بفلسطين إلى القاهرة.

لقد مر مشهد الحسين بمراحل عديدة حتى وصل إلى ما عليه الآن، ففي سنة 1862 أمر الخديوي إسماعيل بتجديد المشهد وتوسيعه وبناء الجامع الحالي، وتم بناء الجامع سنة 1873.

كما تم بناء مئذنته الحالية على طراز المآذن العثمانية سنة 1878م.

وتستعد وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان الكريم 2022، وأعلنت عن مجموعة إجراءات احترازية تتعلق بصلاة التراويح، والتي لن تتجاوز مدتها 30 دقيقة، حسب ما أعلنته الوزارة، إضافة إلى التشديد في الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة وعدم اصطحاب المأكولات أو المشروبات أو الأطفال.