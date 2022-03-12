عاجل.. أول صلاة عصر لا تقام داخل مسجد الحسين بسبب أعمال الترميم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أنه تم البدء في عمليات الترميم داخل ساحة مسجد الحسين، وتم غلق المسجد أمام رواده منذ صلاة عصر اليوم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ الوطن: " ربما سيكون هناك قرارا بغلق المسجد أمام الرواد والمحبين خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من أعمال الترميم".

أسباب غلق مسجد الحسين

وأضافت المصادر أن عملية غلق المسجد، ستكون مستمرا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وربما يستمر الغلق لـ مسجد الحسين حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

تطوير مسجد الحسين

يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مشروع تطوير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، الذي أعلنت عنه مؤسسة مساجد المؤسسة تسعى لأن يكون مسجد الإمام الحسين رمز مصرى، لافتا إلى أن المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سيتم العمل عليها تباعًا، ويجرى حاليا الانتهاء من التصور النهائي للتطوير الذي سوف يشمل المسجد والساحة الخارجية وكذلك تطويرالمنطقة المحيطة بالمسجد حيث يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.

واتخذت وزارة الأوقاف المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية والضوابط استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم 2022، وأعلنت عن شروط إقامة صلاة التراويح هذا العام، وشددت على ضرورة الالتزام من جانب المصلين بالضوابط الاحترازية وارتداء الكمامة والحرص على مسافات التباعد وعدم التزاحم.