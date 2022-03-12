عاجل.. تعرف علي أسباب غلق مسجد الحسين وعدم إقامة صلاة العصر

قال عبد الغني هندي عضو مجلس إدارة مسجد الحسين أن غلق المسجد اليوم جاء لأعمال الترميم التي تتم خلال الفترة الحالية داخل مسجد الحسين حيث تم الانتهاء من عمليات الترميم للمسجد من الخارج ويتم اليوم أعمال الترميم من الداخل.

غلق كامل لمسجد الحسين خلال شهر رمضان

وأضاف "هندي" لـ "الوطن": أعمال الترميم لن تستمر لمدة طويلة، لكن قد يكون هناك غلق كامل للمسجد خلال شهر رمضان للإنتهاء من أعمال الترميم التي تتم علي قدم وساق للانتهاء منه.

أعمال الترميم ستشمل ساحة مسجد الحسين بالكامل

وقدم عضو مجلس إدارة مسجد الحسين الشكر للقائمين علي اعمال ترميم مسجد الحسين، مشيداً بالمستوي المعماري الراقي الذي يتم في المسجد وسرعة الانجاز مؤكدا أن أعمال الترميم ستشمل ساحة مسجد الحسين بالكامل والمنطقة المجاورة من أجل اضفاء روح اسلامية للمكان التاريخي.

استعدادات لاستقبال رمضان القادم 2022

وتستعد وزارة الاوقاف لاستقبال شهر رمضان الكريم 2022، وأعلنت عن مجموعة إجراءات احترازية تتعلق بصلاة التراويح، والتي لن يتجاوز مدتها 30 دقيقة بحسب ما اعلنته الوزارة، اضافة الى التشديد في الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة وعد اصطحاب المأكولات أو المشروبات أو الأطفال.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم خلال الأيام المقبلة، وبعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المختصة بإدارة الجائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحفاظ على صحة المصريين.