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عاجل.. الأوقاف تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

كتب:

إسراء سليمان
07:30 م | السبت 12 مارس 2022
مسجد الحسين بعد إغلاقه بسبب الترميم

مسجد الحسين بعد إغلاقه بسبب الترميم

أعلنت وزارة الأوقاف رسميا، غلق مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه» بالقاهرة غلقًا مؤقتًا؛ لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير.

تطوير مساجد آل البيت

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، موجهة خالص الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد في تطوير مساجد آل البيت «رضي الله عنهم أجمعين»، مؤكدة أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.