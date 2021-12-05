3 قرارات حاسمة من وزير الاوقاف لضبط المنابر تصل إلى إنهاء خدمة المقصر

اتخذ الدكتور محمد مختار جمعة، مجموعة من القرارات والإجراءات الرادعة، ضد المخالفين لضبط الأداء على المنابر بالمساجد، تصل إلى إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المنبر، حيث قرر خصم شهر من بدل صعود المنبر، لكل من الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم حسين، مدير إدارة أوقاف صندفا بمحافظة المنيا، والشيخ أمين محمد أمين محمد، رئيس قسم شئون القرآن بالإدارة، والمكلف بالتفتيش على منطقة صندفا.

إعفاء من العمل

وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء نتيجة لتقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي، بشأن تمكين شخص من صعود المنبر، دون اتخاذ الإجراءات المتبعة، مع إعفاء الأخير من أي عمل إداري أو إشرافي، وعودته إمامًا من تاريخه، واستكمال التحقيقات معهما بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة كل من الشيخ السيد محمد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية، الشيخ جمال عبد الفتاح المشد مدير إدارة سمنود، والشيخ أحمد فهيم الغرباوي مفتش بإدارة سمنود، إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم، وتكليفهم بسرعة تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح أن المحالين للتحقيق أقاموا خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح لها، كما كلف الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالف، نظرًا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة خطبة الجمعة بها في نطاق مسؤوليتهم.

الأوقاف: التعامل بحسم مع المقصرين

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المنبر.

وشددت الوزارة خلال بيانها على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تُسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد، دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.