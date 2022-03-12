وزارة الزراعة الأمريكية: مصر تتجاوز أزمة القمح
كتب:
محمود البدوي
07:53 م | السبت 12 مارس 2022
القمح .. صورة أرشيفية
رصد تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية بعنوان «الحبوب: الأسواق العالمية والتجارة»، أن هناك تأثيرا للحرب الروسية الأوكرانية على واردات القمح والحبوب في العالم، وتسبب الصراع المستمر في أوكرانيا وروسيا في مخاوف تتعلق بإمدادات القمح والأمن الغذائي.
%80 من واردات مصر من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا
تؤثر الحرب على مستوردي القمح الرئيسيين الذين يعتمدون على إمدادات البحر الأسود، فيما أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، ورصد التقرير مجموعة من الأسباب التي تساعد مصر على تخطي الأزمة في الوقت الحالي:-
أولا: تكفي احتياطيات القمح في مصر 4.5 أشهر من الاستهلاك على الأقل
ثانيًا: واصلت مصر بناء صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية
ثالثا: يمكن أن تؤدي إصلاحات برنامج دعم الخبز إلى خفض الطلب على الواردات