«الأعلى للآثار»: إعادة زراعة جنين القمح الحي المكتشف بمنازل طيبة

قال الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، إن القمح والعدس المكتشف في منازل طيبة القديمة «ما زال جنينه حيًا»، لافتًا إلى أنه سيُعاد زراعة القمح فى هذا المكان.

«إمحوتب» أول المهتمين بالتنمية المستدامة

وأضاف وزيرى أن الآثار المتواجدة فوق أرض مصر لا تتعدى 40% من الموجودة فى باطنها، مؤكدًا أن أول من فكر فى تنمية مستدامة «إمحوتب»، وأنه جرى العمل على نقل العمارة من الطوب اللبن للاستدامة منذ أكتر من ٥ آلاف سنة.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.

بروتوكولات بين «التضامن» و«صناع الخير» بقيمة 24 مليون جنيه

وأعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، عن توقيع عدة بروتوكولات مع وزارة التضامن بقيمة 24 مليون جنيه، لافتا إلى أن مبادرة القدم السكرى سيتم تمويلها بـ15 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار زمزم إلى تخصيص 600 مليون جنيه كتكلفة «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث يجرى استهداف 3 آلاف منزل، منهم 1000 منزل فى الفرافرة و2000 منزل فى قنا.