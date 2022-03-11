وزير الزراعة: احتياطي القمح يكفينا من 4 إلى 5 شهور

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائي أصبح مثل ملف الأمن القومي، لأن الزراعة توفر الاحتياجات الأساسية للشعوب وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، والنمو في الزراعة يساعد في نمو قطاعات أخرى.

دعم الزراعة غير مسبوق من قبل الرئيس

وأضاف «القصير» خلال لقاء في برنامج «كلمة السر»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، أن ملف الزراعة شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في الفترة الحالية، لأن الزراعة أمر مهم جدًا، مؤكدًا أن مصر لأول مرة أخذت قرارًا جريئًا بإعلان سعر القمح قبل زراعته، والأمر حدث في محصول البنجر والقصب وعباد الشمس وفول الصويا، لافتًا إلى أن سعر أردب القمح وصل إلى 810 جنيهات، مؤكدًا أن إجمالي مساحة القمح المنزرعة كان 3.4 مليون فدان وحاليا أكثر بـ250 ألف فدان، وهذا يمثل رقم كبير.

مخزون استراتيجي من القمح

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي لمحصول القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر، مؤكدًا أنه يجب توعية المزراعين لتقديم القمح المحصود وسيجري تقديم تيسيرات للمزراعين، مطالبًا المزراعين بالإقبال على توريد المحصول، لافتًا إلى أن الصوامع لعبت دورًا كبيرًا في زيادة كمية النسبة المخزنة من القمح وتقليل كمية الفائض، وتأمل الدولة في تلقي نحو 6 ملايين طن قمح من المزارعين والباقي سيستخدمه الفلاح لأمور الشخصية أو يبيعه لبعض المطاحن الخاصة، مطالبًا المزراعين بتطبيق المسؤولية المجتمعية خاصة أن الدولة قد تساعد في عملية نقل المحصول والدفع سيكون فوريًا.