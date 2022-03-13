وزيرا التنمية والسياحة يناقشان مقترحات إعادة إحياء إسنا التاريخية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية، لاستعراض آخر مستجدات الجهود الخاصة بتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بالأقصر، وشارك في الاجتماع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما حضر اللقاء أيضاً الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، باستكمال دراسات ومقترحات وخطط تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بالأقصر.

رفع كفاءة مرسى النيل وتطوير الكورنيش

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بأعمال التطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا، ووضعها على الخريطة السياحية «رؤية إسنا 2030»، التي من بينها رفع كفاءة مرسى النيل، وتطوير الكورنيش، في ظل ما تتمتع به المدينة من إمكانات ومقومات سياحية متميزة تجعلها محطة مهمة على خريطة السياحة الثقافية، لاسيما فيما يتعلق بالرحلات النيلية بين محافظتي الأقصر وأسوان.

كما شهد اللقاء أيضاً عرض نتائج اللجنة التي جرى تشكيلها لتطوير المناطق المحيطة بالمباني الأثرية والتاريخية بمدينة إسنا، كما عرض محافظ الأقصر، الجهود التي قامت بها المحافظة لتطوير المدينة وإزالة بعض التعديات وتحسين أعمال البنية الأساسية وتطوير السوق.

عرض المقترح النهائي على رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع جرى التأكيد على أهمية الالتزام بعنصر الوقت للانتهاء من المقترحات الخاصة التي جرى الاتفاق عليها فيما يخص أعمال التطوير، للعرض بصورة نهائية على رئيس الوزراء، والبدء في التنفيذ ودعم الترويج السياحي لـ إسنا، وخلق فرص عمل للسكان ورفع مستوى المعيشة لهم، وجعل المدينة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ورفع مستوى الحرف اليدوية والبيئية والتراثية في إسنا، لتوفير دخل شهري للسكان، وربط أعمال التطوير بما تشهده المدينة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإحياء البنية العمرانية المتميزة للمنطقة، ودمج المقومات السياحية معها في نسيج متكامل.