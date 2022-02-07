وزير الآثار يبحث مع مديرة هيئة المعونة الأمريكية تطوير مدينة إسنا

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، ليزلي ريد المديرة الجديدة لهيئة المعونة الأمريكية بمصر؛ لمناقشة أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري.

وجاء ذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومسئولة ملف أمريكا بوزارة التعاون الدولي، ورئيس فريق السياحة الثقافية بهيئة المعونة الأمريكية بمصر.

تطوير المواقع الأثرية

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون لتطوير ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية التي من بينها تلك الموجودة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر؛ خاصة في ظل ما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطة مهمة على خريطة السياحة الثقافية.

كما استعرضت ليزلي ريد، أنشطة الهيئة في الفترة المقبلة؛ استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

خفض منسوب المياه الجوفية

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية في العديد من المشروعات، التي من بينها مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في مناطق كل من كوم أمبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية.