السياحة: تدريب 68 من أصحاب البازارات فى مدينة إسنا على فنون البيع

انتهت وزارة السياحة من تدريب 68 من أصحاب البازارات في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين في قطاع السياحة وخاصة المتعاملين مع السائح.

تدريب على فنون البيع والتعامل والتسعير

وقد تضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين مجموعة من المهارات الخاصة بفن البيع والتعامل مع الزائرين وأيضا التسعير.

سفراء مصر في التعامل مع الزائرين

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن التدريب تم ضمن برنامج سفراء السياحة الذي يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن برنامج «سفراء السياحة» يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين، ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد نظمت في سبتمبر الماضي ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لرفع الوعى السياحي والأثري لديهم وتأهيلهم على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل مع الزائرين.