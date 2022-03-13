استكمال محاكمة المتهمين في «خلية المرابطين» بعد قليل

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المرابطين»، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد مصطفى.

الاتهامات في القضية

وجاء في أوراق القضية، أنّه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر، بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، خلية المرابطين، وذلك بعد أن انفصاله عن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.

ووجّه للمتهمين تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، كما وجّه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق «محبوس»، زوج أخت هشام عشماوي، تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.