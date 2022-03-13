إيرانية تواعد صديقها في أمريكا وتطعنه بسكين: «كنت انتقم لسليماني»

رغم مرور عامين على مقتله بعد استهدافه في غارة أمريكية في يناير 2020، إلا أن اسم «قاسم سليماني» قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عاد إلى المشهد مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب فتاة أمريكية من أصول إيرانية، قررت أن تستدرج رجلًا أمريكيًا من خلال إحدى تطبيقات المواعدة، لتقوم بقتله بعد تعصيب عينيه؛ انتقامًا لمقتل «سليماني».

خطة الفتاة للانتقام لمقتل سليماني

بدأت حكاية «نيكا نيكوبين»، الفتاة الأمريكية من أصول إيرانية، عندما قررت استدراج رجل أمريكي، من خلال إحدى تطبيقات المواعدة عبر شبكة الإنترنت، وبعد الاتفاق توجها الاثنان إلى أحد الفنادق بولاية لاس فيغاس الأمريكية، لتطلب من الرجل تعصيب عينيه، ثم بادلته بطعنة قرب رقبته، مستخدمة آلة حادة، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية.

وأفادت الوكالة، بأن الرجل بعد طعنه، تمكن من دفع المتهمة، والهروب مسرعًا من خارج الغرفة للاتصال بالطوارئ، لتنتقل وتلقي القبض على الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا.

طعنته انتقامًا لـ«سليماني»

ونقلت الوكالة عن تحقيقات الشرطة الأمريكية، أن الفتاة اعترفت برغبتها في قتل الرجل الذي تعرفت عليه من خلال إحدى تطبيقات المواعدة، مبررة الأمر برغبتها في الانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني « قاسم سليماني»، الذي تم استهدافه في غارة أمريكية في العراق في يناير 2020.

ووجهت الشرطة الأمريكية، إلى الفتاة تهمة الشروع في القتل والضرب بسلاح مميت والسطو، ولم يتم حتى الآن معرفة الحالة الصحية للرجل حتى كتابة هذا التقرير.

وأوضحت الوكالة، أنه من المقرر أن تخضع الفتاة الأمريكية من أصول إيرانية، إلى جلسة استماع أولية في 24 مارس الجاري.

جدير بالذكر أن «قاسم سليماني» كان واحدًا من أبرز القادة في الحرس الثوري الإيراني، ولديه شعبية كبيرة كقائد عسكري في إيران، وكان قائدًا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من استهدافه وقتله في غارة أميركية في العراق، في يناير 2020.