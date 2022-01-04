طهران تتهم واشنطن بحذف «تويتر» لوسم إحياء ذكرى «سليماني»

قرر موقع تويتر حذف وسم «HERO»، الذي تدعمه المخابرات الإيرانية بالعديد من التغريدات، ضمن حملتها الإعلامية الواسعة التي أطلقتها لإحياء ذكرى قاسم سليماني قائد فيلق القدس الراحل، والذي لقى حتفه على يد طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي، قبل عامين، أثناء زيارته للعراق، في عملية اغتيال ناجحة شكلت ضربة قاسمة للنظام الإيراني.

طهران تتهم واشنطن بحذف وسم إحياء ذكرى سليماني

ويذكر أنّ الجنرال الراحل كان أحد أهم أعمدة النظام، ومهندس عملياته الخارجية، لاسيما العسكرية منها، وأسرعت إيران عقب عملية الحذف بالإشارة بأصابع الاتهام لواشنطن، باعتبار أن المقر الرئيسي لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير يقع في الولايات المتحدة، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، حجب هذا الهشتاج المرتبط بسليماني، امتداد لروح الأمريكية الخشنة والجريمة الإرهابية، وفقا لتعبيره.

اتهامات بانتهاك مشاعر وحقوق الإنسان

ورأى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وحقوق الإنسان، إذ يقف ضد مشاعر الملايين من الأفراد حول العالم، على حد قوله.

مقتل قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية

ويذكر أنّ قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري قد قتل رفقة النائب السابق لهيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، ومرافقين لهما، في الثالث من يناير/ كانون الثاني، عام 2020، في ضربة أمريكية على سيارتهما في محيط مطار بغداد.

وتعتبر طهران قائد فيلق القدس السابق أحد أبطالها وشهدائها الأبرار، وتوعد المسؤولون الإيرانيون في أكثر من مناسبة بالانتقام له، والرد على الولايات المتحدة بالمثل، وشهد يوم أمس الذي يصادف الذكرى الثانية لمقتل سليماني العديد من الأحداث، من بينها اختطاف سفينة ترفع العلم الإماراتي، على يد الحوثيين المدعومين من إيران، وكذلك هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالعراق.