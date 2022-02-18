أمريكا: التوصل إلى اتفاق نووي ممكن خلال أيام حال ظهور جدية إيران

أعلنت الولايات المتحدة، إن التوصل إلى اتفاق نووي ممكن خلال أيام إذا أظهرت إيران جدية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رفض إيراني لـ تقارير حول اتفاق مع الولايات المتحدة

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، رفضت أمس الخميس، ما يتم تداوله من تقارير بشأن اتفاق إيران النووي مع الولايات المتحدة، وقالت إن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المعلومات المضللة، المتنكرة في صورة تقارير إعلامية، خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف زاده أن حقيقة الاتفاق بعيدة عن القصص الملفقة التي تم تداولها دون مصادر، وأشار المتحدث الإيراني، إلى ترقب مزيد من التلفيق تزامنا مع الاقتراب من الأيام الأخيرة.

تعاون سعودي أمريكي للحفاظ على استقرار المنطقة

وكانت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع «إف-15 إس أي» و«إف-15 سي» و«إف-15 إس»، نفذت في وقت سابق، مهمة مرافقة القاذفة الأمريكية الإستراتيجية «بي-52» التابعة لـ القوات الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن ذلك جاء استمراراً للتعاون بين السعودية والولايات المتحدة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.