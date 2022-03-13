المرحلة الأولى بمشروع «كوم أمبو» تنتج 10 ملايين شتلة قصب سكر

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنَّ المرحلة الأولى من مشروع «كوم أمبو» لقصب السكر تنتج 10 ملايين شتلة تكفي لزراعة 1500 فدان، لافتًا إلى أنَّ زراعة فدان القصب كان ينتج حوالي 50 طنًا، لكن الزراعة بالشتلات تنتج 90 طنًا وهو ما يُعبِّر عن تحسن الإنتاجية.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد أنَّ زراعة قصب السكر من الزراعات الاستراتيجية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، سواء بالزراعة أو القيمة المضافة.

زراعة قصب السكر بنظام الشتلات في «كوم أمبو»

وأشار «صالح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» والذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إلى تفقد مشروع تطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات في «كوم أمبو» بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ أسوان.

نظام الشتلات تزرع في حضانات تتحكم في درجات الحرارة

وتابع: «في الماضي كان يزرع قصب السكر بنظام العُقَل، وتطور هذا النظام، وأسلوب الري والرعاية لهذه الزراعة الرئيسة وذات القيمة الكبيرة والمضافة، وهو عبارة عن حضانة تتكون من صوب ذات بيئة مناخية مناسبة لإنتاج الشتلات، ثم توزع على المزارعين لزيادة الإنتاجية وتقليل كميات المياه المستخدمة».

وأردف أنَّ الأنظمة القديمة كانت تعتمد على الري بالغمر بعكس نظام الشتلات، التي تزرع في حضانات تتحكم في درجات الحرارة والنمو والتسميد وكميات المياه اللازمة لإنتاج الشتلات.