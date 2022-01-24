توريد 1.2 مليون طن من قصب السكر.. و«الزراعة»: مستمرون حتى أبريل المقبل

يتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يوميا، من شركة السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، يتضمن إجمالي توريدات قصب السكر التي تتسلمها الوزارة من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية شهر ديسمبر الماضي والمستمر حتى شهر أبريل المقبل.

توريد مليون و200 ألف طن قصب من المزارعين

وأشار تقرير نسبة التوريد الصادر من شركة السكر للصناعات التكاملية، إلى أن إجمالي كميات قصب السكر الموردة منذ بدء الموسم الجاري بلغ مليون و200 ألف طن قصب خلال شهر تقريبا.

وأضاف تقرير شركة السكر للصناعات التكاملية، أن كميات القصب الموردة اُنتج منها 115 ألفا و755 طنا من السكر منذ يوم 28 ديسمبر الماضي.

موسم توريد القصب مستمر حتى أبريل المقبل

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر إبريل.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أعلن عن قيمة توريد طن قصب السكر من المزارعين، وجاءت بقيمة 810 جنيهات بزيادة 90 جنيها عن العام الماضي والذي شهد سعر الطن فيه عند 720 جنيها.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تستهدف توريد حوالي 8 ملايين طن من القصب من المزارعين هذا الموسم، من أجل انتاج أكثر من 800 ألف طن من السكر، إذ تقترب مصر لإعلان الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية العام الجاري 2022، وذلك بعد أن شهد العام الماضي 2021 إكتفاء مصر من السكر بنسبة 85%.

سعر كيلو السكر

في سياق أخر، قرر الدكتور علي المصيلحي، توفير السكر للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية بنفس سعره على البطاقة، وذلك عند 10 جنيهات ونص لكيس السكر الذي يزن 1 كليو جرام من خلال شرائه من فروع المجمعات الإستهلاكية المنتشرة على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات.