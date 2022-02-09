متحدث «الزراعة»: فدان قصب السكر في المنظومة الجديدة أصبح ينتج 60 طنا

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي يجرى عبر التوسع في زيادة المساحات المنزرعة، وهناك مشروعات كبيرة قامت على هذا الأساس، ومن ناحية أخرى العمل على زيادة الإنتاجية، موضحًا أن حجم الجهود التي تقدمها الدولة في قطاع الزراعة، جرى مضاعفتها في المرحلة الحالية، إذ إنه يمثل أهمية كبرى في الأمن القومي، وحجم الصادرات الكلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي تُقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، على «Extra news».

تأهيل المزارعين على الري المطور

أضاف «القرش» أن المنظومة الجديدة لزراعة القصب جعلت إنتاج الفدان من 50 لـ60 طنًا، بعد أن كان في المنظومة القديمة لا يتعدى من 30 لـ40 طنًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه جرى تأهيل المزارعين على الري المطور، ويجري عمل مدارس حقلية، لكي يشاهدوا الري المطور ودراسات جدوى مجانًا، لكل من يرغب في تطوير أرضه ونأتي له بالشركات التي يرغب بالتعامل معها، وكذلك عمليات التوعية، ونشر المعرفة، وخدمة تسوية الأرض بالليزر، ونشر الجبس، لكي نطور من منظومة الري.

لدينا الآن جهاز تحسين الأراضي والإرشاد الزراعي

أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن لدينا الآن جهاز تحسين الأراضي، والإرشاد الزراعي تلعب دورا كبيرا جدا في نشر هذه المعلومات، إذ إن تطبيق نظام الري المطور يقلل الأسمدة، والاحتياج للمستلزمات الزراعية، كما أنه يوفر فرصة أكبر للفلاح، ويساعد بشكل كبير في تحقيق خطة الدولة في تطبيق منظومة الري المطور، مؤكدًا أنه جرى عمل بروتوكول بين المالية والزراعة، والموارد المالية والري، ويجري توفير التمويل لكل من يرغب في تطوير منظومة الري، والفلاح يسدد على 10 سنوات دون أي فائدة.