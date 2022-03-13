عاجل.. وفاة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

غيب الموت، منذ قليل، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى «الناس» للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، إثر صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر تحديد موعد الجنازة والعزاء في وقت لاحق.

وفاة أنيسة حسونة بعد رحلة علاج من السرطان

وفي تصريح سابق، قالت أنيسة حسونة، إنّها كانت تخضع للعلاج من مرض السرطان الذي أصابها قبل أعوام.

وأضافت «حسونة» لـ«الوطن»، إنّها تتلقى العلاج منذ 5 سنوات، وخلال تلك المدة خضعت لجراحتين، ثم بدأت للمرة الثالثة في العلاج الكيميائي، وكشفت وقتها عن عدم وجود استجابة للعلاج.