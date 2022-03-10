أنيسة حسونة: انتصار السيسي سيدة مصرية متواضعة «واحدة مننا»

قالت الكاتبة والباحثة السياسية أنيسة حسونة، إن السيدة انتصار السيسي، مصرية متواضعة وأصيلة وبسيطة، لافتة إلى أنها لم تعرف بخبر تكريمها إلا في اليوم السابق له.

وأوضحت الكاتبة خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن السيدة انتصار السيسي أثنت عليها بشكل متميز، مؤكدة: «كانت بتكلمنا من قلبها وحسينا فعلا إنها واحدة مننا، وكل كلامها كان داعم لنا».

وأشارت الفنانة إلى أنه برغم الإجراءات الاحترازية والبروتوكول إلا أن السيدة انتصار السيسي استمعت للجميع دون كلل أو ملل، ومنحتنا السعادة بابتسامتها، لافتة إلى أن تكريمها لحظات لا يمكن أن تنساها في حياتها، وتعتبره تكريم مفاجئ وفريد من نوعه.

حسونة: المرأة المصرية تبدع وتنجز عندما تتاح لها الفرصة

وشدد أنيسة حسونة، على أن تكريمها يعد تقديرا وعرفانا من الدولة المصرية لجهود السيدات في مختلف المجالات، مؤكدة أن المرأة المصرية تبدع وتنجز عندما تتاح لها الفرصة، مطالبة المصريات بممارسة دورهن الحقيقي كأم وأخت وموظفة ومديرة وزوجة وغير ذلك بأعلى كفاءة.

حسونة: كان نفسي أشوف المرأة المصرية على منصة القضاء

وتابعت: «أكثر أمنية كان نفسي فيها إني أشوف المرأة المصرية على منصة القضاء، وها هي قد تحققت، وأثبتت السيدات قدرتهن على العمل في كل شيء، وهو ما طالبت به مرارا وتكرارا، ووالدي ترك لنا الفرصة لاختيار ما يناسبنا، وكان هو الوزير الذي طالب البرلمان بإيقاف تنفيذ حكم الطاعة بالقوة الجبرية».

وأكدت والباحثة السياسية أن المرأة موهوبة في شيء معين، ويختلف ذلك من سيدة لأخرى، ولابد أن يعززن من دورهن ويمارسن مهارتهن بكل حرص، مشددة على أنه يجب على المرأة أن تنتهز الفرصة التي تتاح لها وتتمسك بحلمها وتحقق ذاتها، وأن الأسرة في أي مكان تفخر بابنتها دائما، مشيرة إلى أن مصر تعيش عصر ذهبي للمرأة.