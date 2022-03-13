فريق كرة الماء بالنادي الأهلي «مواليد 2005» يفوز على الجزيرة 11 - 6

فاز فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2005، على نادي الجزيرة 11- 6 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد؛ ليتصدر المارد الأحمر بطولة الجمهورية لكرة الماء برصيد 9 نقاط، يليه نادي هليوبولس بنفس الرصيد من النقاط.

تشكيل فريق كرة الماء بالنادي الأهلي

وبدأ فريق كرة الماء بالنادي الأهلي «مواليد 2005»، المباراة بتشكيل مكون من إسماعيل الخواجة وأحمد معتز، في حراسة المرمى، بالإضافة إلى اللاعبين يس أحمد، فارس ماهر، ياسين المستكاوي، يوسف ناصر، يوسف السباعي، زياد تامر، زياد مشهور، زياد معتز، يوسف حنفي، محمد جودة، عمر ايهاب، يحي وزياد معتز.

ويرأس الجهاز الفني، المدرب اليوناني كوستاس Konstantinos Vamvakaris، وتوفيق حماد مديرًا فنيًا، عبد الرحمن، مدربًا عامًا، وسام عزت مديرا إداريًا.